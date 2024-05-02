Ученые выяснили, что аспирин может бороться с раком

В эксперименте приняли участие 238 добровольцев с заболеванием.Исследователи из Института онкологии Венето в Италии обнаружили, что прием аспирина усиливает иммунный ответ организма против опухолевых клеток при колоректальном раке.
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