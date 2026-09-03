В Хабаровском крае сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Возьми меня за руку»

В первую учебную неделю госавтоинспекторы организовали мероприятия главной целью которых стало предупреждение дорожно‑транспортных происшествий с участием детей‑пешеходов и формирование у юных участников дорожного движения устойчивых навыков безопасного поведения на проезжей части.