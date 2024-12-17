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Живая Кубань

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Фото нападающего «Локомотива» с убитыми зайцами на Кубани вызвало возмущение в Сети

Фото нападающего «Локомотива» с убитыми зайцами на Кубани вызвало возмущение в Сети

Фото нападающего «Локомотива» с убитыми зайцами на Кубани вызвало возмущение в СетиНападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв опубликовал в социальных сетях фотографию с убитыми зайцами, вызвав возмущение зоозащитников.

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