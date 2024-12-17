Фото нападающего «Локомотива» с убитыми зайцами на Кубани вызвало возмущение в Сети

Фото нападающего «Локомотива» с убитыми зайцами на Кубани вызвало возмущение в СетиНападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв опубликовал в социальных сетях фотографию с убитыми зайцами, вызвав возмущение зоозащитников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии