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В Следкоме РФ хотят изменить алгоритм регистрации в соцсетях

В Следкоме РФ хотят изменить алгоритм регистрации в соцсетях

Применяемая в российских социальных сетях система идентификации личности пользователя некорректно отображает реальный возраст аккаунта, чтобы поставить надёжный фильтр запрещённого контента.

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