Каких нарушений на дорогах Севастополя стало больше

Сотрудники ОВД сегодня отмечают профессиональный праздник. Начальник городского Управления МВД Сергей Сигунов, поздравляя коллег, отметил, что севастопольские полицейские успешно справляются со всеми поставленными служебными задачами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)