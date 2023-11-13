Слух: Тестовые показы нового “Капитана Америка” полностью провалились, и фи...

Слух: Тестовые показы нового “Капитана Америка” полностью провалились, и фильм отправился на пересъемкиФильм студии Marvel “Капитан Америка: Дивный новый мир” (ранее известный как “Капитан Америка: Новый мировой порядок”) с Энтони Маки и Харрисоном Фордом в главных ролях, как сообщается, будет переснят перед выходом на экраны в нескольких… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.