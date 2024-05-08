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Евролига. Плей-офф. «Монако» – «Фенербахче», «Барселона» встретится с «Олимпиакосом»

«Монако» примет турецкий «Фенербахче», испанская «Барселона» встретится с греческим «Олимпиакосом». Евролига Плей-офф 1/4 финала (до трех побед) Пятые матчи Монако Монако  –  Фенербахче Турция Дата проведения 8 мая, 20.

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