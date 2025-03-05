Трагедия в Самаре: внучка бывшего мэра Тархова рассказала хронологию убийства дедушки и бабушки

А

Александр24

К сожалению, для современных внучек бабушки и дедушки являются расходным материалом и всего лишь препятствием к некоторым материальным средствам, которые возможно получить после их смерти. Внучка моих друзей как-то прямо сказала - вот вы умрёте, продам вашу квартиру и дачу и уеду в Париж. Вы думаете другие внуки иначе думают? (Кроме Парижа, конечно).