6 февраля 2025 года Самара была потрясена шокирующей новостью, которая всколыхнула не только местных жителей, но и всю страну.
Трагедия в Самаре: внучка бывшего мэра Тархова рассказала хронологию убийства дедушки и бабушки
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Зачем писать избитые ложные слова "были найдены мертвыми"? Тела мертвых до сих пор не найдены.
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11 час.
А
Александр24
К сожалению, для современных внучек бабушки и дедушки являются расходным материалом и всего лишь препятствием к некоторым материальным средствам, которые возможно получить после их смерти. Внучка моих друзей как-то прямо сказала - вот вы умрёте, продам вашу квартиру и дачу и уеду в Париж. Вы думаете другие внуки иначе думают? (Кроме Парижа, конечно).
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5 час.
Иван Ураганов
Ведь всё продумала,как заморозить тела,расчленить и вынести в пластиковых бочках.Откуда такие расширенные знания по химии?
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4 час.
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