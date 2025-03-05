ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Трагедия в Самаре: внучка бывшего мэра Тархова рассказала хронологию убийства дедушки и бабушки

Трагедия в Самаре: внучка бывшего мэра Тархова рассказала хронологию убийства дедушки и бабушки

6 февраля 2025 года Самара была потрясена шокирующей новостью, которая всколыхнула не только местных жителей, но и всю страну.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Зачем  писать  избитые  ложные  слова  &quot;были найдены мертвыми&quot;?  Тела  мертвых  до  сих  пор  не  найдены.
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11 час.
А
Александр24
К сожалению, для современных внучек бабушки и дедушки являются расходным материалом и всего лишь препятствием к некоторым материальным средствам, которые возможно получить после их смерти. Внучка моих друзей как-то прямо сказала - вот вы умрёте, продам вашу квартиру и дачу и уеду в Париж. Вы думаете другие внуки иначе думают? (Кроме Парижа, конечно).
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5 час.
Иван Ураганов
Ведь всё продумала,как заморозить тела,расчленить и вынести в пластиковых бочках.Откуда такие расширенные знания по химии?
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4 час.
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