В ЯНАО из-за дефицита бензина образовались многокилометровые очереди на АЗС

В Ямало-Ненецком автономном округе, несмотря на заверения правительства региона о штатной работе бензовозов и плановой разгрузке топлива, на автозаправочных станциях образовались многокилометровые очереди.
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