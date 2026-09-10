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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава КХЛ Морозов о повышении цен на билеты: «56% старой аудитории и всего 23% новой считают их дорогими. Мы не считаем, что наш продукт так занижен по сравнению с концертами»

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о повышении цен на билеты на хоккей.  – Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер был дисквалифицирован на две игры за неявку на церемонию закрытия.

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