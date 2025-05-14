На Алтае школьник "обезопасил" почти 200 тысяч рублей, принадлежавших его матери

Обман начался с предлога пройти медкомиссию для зачисления в девятый класс В Новоалтайске 14-летний подросток перевел мошенникам почти 200 тысяч рублей, которые принадлежали его матери, сообщили в МВД Алтайского края.
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