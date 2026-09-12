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Наночастицы для иммунной атаки опухоли изменили макрофаги в мышах

Наночастицы для иммунной атаки опухоли изменили макрофаги в мышах

Исследователи Университета Аделаиды (Австралия) разработали липидные наночастицы, способные целенаправленно добираться до иммунных клеток внутри опухоли и перепрограммировать их — превращая союзников рака в его врагов.

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