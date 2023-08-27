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Шейн Ларкин утверждает, что он восстанавливается от травмы, и Федерация баскетбола Турции это знала. Ранее игрока оштрафовали и дисквалифицировали за отказ играть за сборную

Федерация баскетбола Турции приняла меры в отношении натурализованных игроков Шейна Ларкина и Скотти Уилбекина, которые не стали играть за сборную страны в олимпийском предквалификационном турнире в Стамбуле этим летом.

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