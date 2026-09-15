В РФ не рассматривают Швейцарию как площадку для переговоров по Украине

Россия не рассматривает Швейцарию как площадку для переговоров по украинскому урегулированию. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
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