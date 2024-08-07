Тыгин: Программа модернизации сетей качественно повлияет на жилфонд

Программа модернизации сетей нужна Татарстану, реакция на нее только «восторженная». Об этом заявил начальник Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан – главный государственный жилищный инспектор Республики Татарстан Александр Тыгин в разговоре с «Татар-информом».
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