Песков: Москва считает «хорошей» идею США об энергетическом перемирии с Украиной

«Мы находимся в контактах с американцами. Мы всегда на стороне мирных решений», — сказал он.Песков подчеркнул, что если такое перемирие будет введено, Россия «абсолютно насытит внутренний рынок» на фоне работы НПЗ без угроз, однако это не решит проблем на мировом рынке нефтепродуктов.