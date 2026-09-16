УтроNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

УтроNews

153 подписчика

Песков: Москва считает «хорошей» идею США об энергетическом перемирии с Украиной

Песков: Москва считает «хорошей» идею США об энергетическом перемирии с Украиной

«Мы находимся в контактах с американцами. Мы всегда на стороне мирных решений», — сказал он.Песков подчеркнул, что если такое перемирие будет введено, Россия «абсолютно насытит внутренний рынок» на фоне работы НПЗ без угроз, однако это не решит проблем на мировом рынке нефтепродуктов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым