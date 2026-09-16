Песков: Москва считает «хорошей» идею США об энергетическом перемирии с Украиной

«Мы находимся в контактах с американцами. Мы всегда на стороне мирных решений», — сказал он.Песков подчеркнул, что если такое перемирие будет введено, Россия «абсолютно насытит внутренний рынок» на фоне работы НПЗ без угроз, однако это не решит проблем на мировом рынке нефтепродуктов.
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