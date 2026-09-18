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Гоша Карцев снялся в фэшн-кампейне со своим отцом на Камчатке: самая обсуждаемая фотосессия дизайнера

Гоша Карцев снялся в фэшн-кампейне со своим отцом на Камчатке: самая обсуждаемая фотосессия дизайнера

Коллекция посвящена «суровым романтикам» 1970-1980-х Гоша Карцев, фото: соцсетиКажется, новый проект Гоши Карцева претендует на звание самого трогательного и обсуждаемого фэшн-кампейна этой осени.

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