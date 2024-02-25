Военный эксперт Сивков: Запад понимает, что Украина победить не может

REUTERS/Liesa Johannssen Запад осознает, что победа Украины над Россией невозможна, заявил 25 февраля в беседе с "Известиями" заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
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