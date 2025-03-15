❗️⚡️Срочно! Поступает информация о прорыве взводно-тактических штурмовых подразделений 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота в северо-восточную часть н.
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❗️⚡️Срочно! Поступает информация о прорыве взводно-тактических штурмовых подразделений 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота в северо-восточную часть н.