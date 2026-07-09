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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егор Оруджев высказался за штрафы пилотам, вызвавшим желтые и красные флаги в квалификациях: «Это в любом случае срыв круга соперникам»

Гонщик Егор Оруджев сообщил, как относится к предложению Карлоса Сайнса : пилот « Уильямса » считает, что необходимо штрафовать потерей трех позиций тех, кто вызывает желтые и красные флаги в квалификациях.

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