В Барнауле водитель автобуса приостановил поездку, чтобы сбегать за сигаретами

По словам горожанина, после этого шофер вернулся и закурил прямо за рулем Житель Барнаула пожаловался на водителя автобуса № 35, который приостановил поездку ради того, чтобы сбегать в магазин за сигаретами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии