Герефорд: Бычок-качок, завоевавший мир

Почти половина всех стран в мире разводит коров породы герефорд. А те, кто не занимается этими бурёнками в чистокровном виде, выращивает всевозможные помеси — настолько герефорды популярны и востребованы.
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