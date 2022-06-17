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Британия не поинтересовалась судьбой приговоренного к смерти наемника

Британия не поинтересовалась судьбой приговоренного к смерти наемника

Официальные представители Великобритании не интересовались судьбой приговоренного к смерти за военные преступления в Донецкой Народной Республике британского наемника Шона Пиннера, заявила его адвокат Юлия Церковникова 17 июня в интервью «Украина.

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