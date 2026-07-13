Двухлетний мальчик выпал с четвёртого этажа на базе отдыха в Подмосковье

В Одинцовском округе ребёнок опёрся на москитную сетку и выпал с четвёртого этажа.В Одинцовском городском округе Московской области двухлетний мальчик выпал из окна на четвёртом этаже многоквартирного дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии