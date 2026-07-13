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Царьград

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Двухлетний мальчик выпал с четвёртого этажа на базе отдыха в Подмосковье

Двухлетний мальчик выпал с четвёртого этажа на базе отдыха в Подмосковье

В Одинцовском округе ребёнок опёрся на москитную сетку и выпал с четвёртого этажа.В Одинцовском городском округе Московской области двухлетний мальчик выпал из окна на четвёртом этаже многоквартирного дома.

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