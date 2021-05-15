На 15 дней район Слободы отключат от горячей воды

На 15 дней район Слободы отключат от горячей воды

17 мая в районе Слободы Уссурийска отключат горячую воду. Специалисты АО "УПТС" начнут профилактические работы на котельной, сообщили ИА UssurMedia на предприятии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх