На 15 дней район Слободы отключат от горячей воды

17 мая в районе Слободы Уссурийска отключат горячую воду. Специалисты АО "УПТС" начнут профилактические работы на котельной, сообщили ИА UssurMedia на предприятии.
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