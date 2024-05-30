Кто может лишиться единого пособия с 1 июня 2024 года

С 1 июня 2024 года вступают в силу изменения по учету алиментов для назначения единого пособия. Об этом заявила начальник управления социального обеспечения семей с детьми ОСФР по Амурской области Елена Счастливцева.
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