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Регионы России

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Apple готовит более лёгкие MacBook Pro с OLED-дисплеями и сенсорным экраном

Apple готовит более лёгкие MacBook Pro с OLED-дисплеями и сенсорным экраном

Главным новшеством станет переход на OLED-дисплеи с поддержкой сенсорного управления. Это первый MacBook Apple, экран которого полноценно используется для управления macOS с помощью пальцев, включая внедрение Dynamic Island вместо привычного выреза камеры.

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