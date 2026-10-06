В Мурино курьершу мошенников ограбили на 3,1 млн рублей

В Петербурге задержаны двое уроженцев Северо-Кавказского региона 22 и 24 лет, которых подозревают в хищении у 38-летней женщины пакета с 3,1 млн рублей возле дома на Гражданском проспекте.
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