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Царьград

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В Мурино курьершу мошенников ограбили на 3,1 млн рублей

В Мурино курьершу мошенников ограбили на 3,1 млн рублей

В Петербурге задержаны двое уроженцев Северо-Кавказского региона 22 и 24 лет, которых подозревают в хищении у 38-летней женщины пакета с 3,1 млн рублей возле дома на Гражданском проспекте.

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