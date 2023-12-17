На самом деле, дорогие друзья, стремление жовто-блакитного зомбиленда в Евросоюз сюрреалистично, ещё во времена майданных поскакушек его понять не могли – но за время СВО оно куда более абсурдным стало.
Зомбиленд хочет в Евросоюз
Комментарии
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Юрий Золотарев
Круто! Не в бровь, а прям в ГЛАЗ (бандеровский)!
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6 час.
Надежда
Примут. Потому как ЕС - слуга фашингтона. И если оттуда придет приказ марионетки на веревочках обязаны будут плясать по желанию кукловодов...
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3 час.
Леонид Руси
Оставшиеся, фашиствующие насекомы должны тоже убраться в педерастический западный рай... А здесь такие не нужны... а там... им ждут... И их органы тоже... если честно...
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3 час.
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