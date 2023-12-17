Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 984 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Платон Платонов
    Ну так и большевики замутили ликбез и среднее образование в ширнармассах. Что за ошибка?Настоящие ошибки ...
  • Владимир Сабакарь
    Средние школы по всеобщему образованию  в США были открыты когда в России только крепостное право отменили... А откуд...Настоящие ошибки ...
  • Платон Платонов
    Так в чём тогда, ошибка большевиков?Настоящие ошибки ...

Зомбиленд хочет в Евросоюз

Зомбиленд хочет в Евросоюз

На самом деле, дорогие друзья, стремление жовто-блакитного зомбиленда в Евросоюз сюрреалистично, ещё во времена майданных поскакушек его понять не могли – но за время СВО оно куда более абсурдным стало.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Золотарев
Круто! Не в бровь, а прям в ГЛАЗ (бандеровский)!
Ответить
6 час.
Надежда
Примут. Потому как ЕС - слуга фашингтона. И если оттуда придет приказ марионетки на веревочках обязаны будут плясать по желанию кукловодов...
Ответить
3 час.
Леонид Руси
Оставшиеся, фашиствующие насекомы должны тоже убраться в педерастический западный рай... А здесь такие не нужны... а там... им ждут... И их органы тоже... если честно...
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх