Двое школьников увязли в куче грязи на стройке в Иркутской области

Двое школьников 11 и 10 лет увязли в куче грязи в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области.Инцидент произошел 6 июня на улице Молотовой, на участке велись строительные работы, после которых осталась куча грунта, землю не успели убрать.
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