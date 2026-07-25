Фредерик Вассёр: В пятницу не выигрывают поулы и гонки.Открытый источникРуководитель Ferrari Фредерик Вассёр прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран При Венгрии, где пилоты команды показали лучший результат во второй сессии: Льюис Хэмилтон возглавил протокол, а Шарль Леклер занял второе место.