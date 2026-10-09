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Третий опытный Як-130М совершил первый полет

Третий опытный Як-130М совершил первый полет

Начало поставок Як-130М запланировано на 2028 год На Иркутском авиационном заводе, входящем в состав «Яковлева» Объединенной авиастроительной корпорации, состоялся первый полет третьего опытного самолета Як-130М.

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