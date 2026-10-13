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Царьград

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«Молот» проиграл в Норильске со счётом 1:3 в матче ВХЛ

«Молот» проиграл в Норильске со счётом 1:3 в матче ВХЛ

Первый гол пермской команды в матче забил Роман Опалев в третьем периоде, когда «Молот» уже уступал со счётом 0:3.

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