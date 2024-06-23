Вице-канцлер Германии Хабек приказал Китаю отказаться от экспорта в Россию

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в резкой форме приказал китайским властям прекратить экспорт товаров в Россию Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на пресс-конференции в Шанхае.
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