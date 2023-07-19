Военное обозрение

3 483 подписчика

Сирийская столица в очередной раз подверглась атаке со стороны израильской армии

Сирийская столица в очередной раз подверглась атаке со стороны израильской армии

Израиль в очередной раз нанёс удары в окрестностях Дамаска. Об этом сегодня сообщили сирийские государственные СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх