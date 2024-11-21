Захарова: появление сил НАТО на Украине приведет к катастрофическим последствиям

Появление сил НАТО на Украине приведет к катастрофическим последствиям для всего мира. На это указала официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, информирует ТАСС.
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