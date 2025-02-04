Дипломат Полищук: США зондируют контуры возможной сделки по Украине

Соединенные Штаты зондируют контуры возможной сделки по Украине. Об этом в ходе интервью ТАСС заявил глава второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Полищук.
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