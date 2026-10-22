В октябре 2026 года в издательстве «Бомбора» выйдет книга Али Миллер «Делай, пока не поздно. Почему ждать „правильного момента“ — ошибка, и как делать шаги в своем ритме, не теряя сил».
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