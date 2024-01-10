Около 200 человек эвакуировали с автодорог Карагандинской области

За прошедшие сутки на автодорогах Карагандинской области силами ДЧС и в/ч 52859 МЧС из автомобилей, застрявших в снежных заносах, эвакуировано в ближайшие населённые пункты 190 человек, в том числе 27 детей.
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