Численность снежных барсов в России продолжает увеличиваться и уже достигла рекордных 94 особей. Об этом 23 октября сообщил председатель попечительского совета межрегиональной ассоциации «Ирбис» Али Узденов.
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