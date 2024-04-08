Бренды смогут разместить рекламу в километре от Кремля

Локация обеспечивает высокодоходную аудиторию, которая всегда интересна рекламодателю. На данном направлении низкий рекламный шум, здесь представлены только сити-формат и ситиборды, поэтому новый медиафасад стал единственной крупной рекламной конструкцией в радиусе 1,5 км.