NASA представило тихий сверхзвуковой самолет X-59 для коммерческих авиаперевозок

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) совместно с Lockheed Martin представили экспериментальный тихий сверхзвуковой самолет X-59, способный преодолевать звуковой барьер с меньшим шумом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии