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Спасатели эвакуировали детсад в Хабаровске из-за пожара в соседнем доме

Спасатели эвакуировали детсад в Хабаровске из-за пожара в соседнем доме

Крыша жилого дома вспыхнула в Хабаровске. Из-за этого пришлось эвакуировать персонал и воспитанников соседнего детского сада, сообщили в региональном ГУ МЧС.

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