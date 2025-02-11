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Военные ВС РФ рассказали об освобождении населенного пункта Дружба в ДНР

Военные ВС РФ рассказали об освобождении населенного пункта Дружба в ДНР

Военнослужащие 109-го отдельного стрелкового полка 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр», принимавшие участие в освобождении населенного пункта Дружба Донецкой Народной Республики (ДНР), рассказали подробности штурма.

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