Голливуд и Америка - кто кого создал?

На этот вопрос ответил Никита Михалков. Но прежде чем я напомню, как именно, расскажу о поразившей меня дискуссии о роли и целях искусства в контексте времени, которая прозвучала не на канале "Культура", а в дневном эфире программы "Время покажет", где рулевым выступал Анатолий Кузичев.
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