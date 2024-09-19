Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Голливуд и Америка - кто кого создал?

Голливуд и Америка - кто кого создал?

На этот вопрос ответил Никита Михалков. Но прежде чем я напомню, как именно, расскажу о поразившей меня дискуссии о роли и целях искусства в контексте времени, которая прозвучала не на канале "Культура", а в дневном эфире программы "Время покажет", где рулевым выступал Анатолий Кузичев.

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