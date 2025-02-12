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Водитель легковушки попал в больницу после столкновения с «Газелью» в Рязани

Водитель легковушки попал в больницу после столкновения с «Газелью» в Рязани

Обстоятельства происшествия выясняются, по факту ДТП проводится проверка.За сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести.

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