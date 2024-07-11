Владимир Потанин, невесть как получивший государственное имущество, ни возвращать его, ни платить за его использование не желает? Как передает корреспондент УтроNews, Росимущество требует взыскать с ГМК «Норильский Никель» более 3,5 млрд рублей задолженности за пользование объектами «Норильской железной дороги» (НЖД).
Потанинское «депо»: миллиарды на госимуществе
Комментарии
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Юрий анин
Подленький московский "комсомолец"...
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9 час.
СК
Сергей Кашапов
Странно почему он ещё не в тюрьме, а активы не арестованы?Кто его прикрывает? Надо бы разобраться.
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7 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Немедленно арестовать Потанина и начать расследование с начала 90-х над его деятельностью
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2 час.
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