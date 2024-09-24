Песков заявил, что сейчас встреча лидеров «пятерки» СБ ООН нереалистична

При этом Владимир Путин остается открытым для контактов с лидерами других стран Президент России Владимир Путин остается открытым для контактов с лидерами других государств - постоянных членов Совбеза ООН, однако в настоящий момент саммит всей «пятерки» нереалистичен.
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