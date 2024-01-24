Министра иностранных дел России Сергея Лаврова отличает честность и высокий уровень образованности. Такое заявление сделала в среду, 24 января, бывший аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски, … .
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