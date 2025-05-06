РИА: подозреваемый в сборе данных для ГУР Украины в Приморье является студентом

Житель Приморского края, который подозревается в сборе данных об объектах транспортной инфраструктуры региона и органов правопорядка для главного управления разведки министерства обороны Украины, является студентом одного из местных учебных заведений, Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на антитеррористическую комиссию Приморья.